В Крыму возобновляет работу антиковидный штаб

В Крыму возобновляет работу штаб по противодействию коронавирусу. Подобным образом власти надеются предотвратить новый взлет заболеваемости опасной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, в республике собираются усилить вакцинопрофилактику – этому будет посвящено сегодняшнее заседание штаба. По словам руководителя территориального органа Росздравнадзора по РК и Севастополю Василия Климова, план по охвату 80% населения вакцинацией не выполнен. И сейчас есть время иммунизироваться и нарастить показатели коллективного иммунитета.

«Это позволит подготовиться к возможному подъему. Посмотреть запасы средств индивидуальной защиты, оценить, какие категории населения еще не охвачены вакцинацией и кому надо провести ее повторно. То есть, мы действуем на упреждение, – цитирует Климова РИА Новости Крым. – В противном случае тяжелые пациенты опять заполнят больницы и реанимации. Лучше ситуацию предотвратить, нежели потом бороться с такими последствиями».

Отметим, что с начала пандемии в Крыму официально зафиксировано 184 тысячи 512 случаев заболеваемости ковидом. Жертвами инфекции стали 5 тысяч 335 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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