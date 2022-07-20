Украинскому бизнесу разрешили устанавливать кабальные условия для наемников

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий работодателю выдвигать кабальные условия для наемных сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за изменения в Кодексе законов о труде проголосовали 259 из 450 депутатов.

Нововведение предусматривает договорный режим регулирования трудовых отношений для малого и среднего бизнеса.

В рамках свободного трудового договора стороны могут по своему усмотрению регулировать систему и режим оплаты, трудоустройства и увольнения, рабочего времени, продолжительности рабочей недели, отпуска и выходных и так далее.

Пока это распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса с количеством работников не более 250 человек, а также на отношения работодателя с работником, заработная плата которого превышает 8 минимальных зарплат в месяц (сейчас минимум составляет 6 тыс 500 гривен – это 220 долларов США или 12 тыс 220 российских рублей). В перспективе схему собираются распространить на все сферы.

Представители бизнеса весьма довольны, заявляя, что действующее на Украине советское трудовое право не отвечает требованиям рыночной экономики и текущим условиям.

Украинские профсоюзы, наоборот, категорически против законопроекта, назвая его кабальным. По их мнению, новый режим значительно ограничивает основные конституционные трудовые права и приведет к навязыванию работникам невыгодных условий в индивидуальном трудовом договоре. А это, по словам главы совместного представительного органа объединений профсоюзов Григория Осового, чревато разрушением баланса интересов сторон трудового договора и формализацией возможностей для «абсолютного диктата работодателя по отношению к работнику».

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»