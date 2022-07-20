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Среда, 20 июля 2022, 09:42 мск

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В Крыму автомобиль провалился под дорогу

В Симферополе автомобиль провалился под дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на улице 51-й Армии. Здесь меняют трубы водопроводной сети, для чего коммунальщики разрыли довольно большую яму в крайней правой полосе. Яму предусмотрительно огородили высоким желтым забором, но это не спасло иномарку от падения: автомобиль завалился на правый бок и наполовину ушел под дорогу. О пострадавших пока не сообщается.

По словам местных жителей, это уже второй случай на данном участке.

Telegram: Фото telegram-канала «Крым Оперативный»

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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