Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб может лишиться должности из-за своего «крымского» прошлого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лябиб получила назначение на минувшей неделе. До этого она работала на ведущем бельгийском телеканале RTBF. Считается специалистом по Афганистану и Ближнему Востоку, но год назад, как тележурналист, побывала в Крыму и Севастополе. Лябиб не скрывала, что получила для этого российскую визу. При этом Бельгия не признала Крым российским и поддерживает санкции.

На Украине уже высказали недовольство назначением Лябиб и пытаются раздуть скандал, чтобы помешать ее вступлению в должность.

Лябиб должна принять присягу 22 июля. В церемонии планирует принять участие король Бельгии Филипп.

Брюссель, Игорь Юров

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