Украина не пригодна для западных финансовых вливаний и военной помощи – Associated Press

Безудержная коррупция и шаткое государственное управление на Украине обессмысливают всю военную и финансовую помощь этой стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут эксперты Associated Press.

По их словам, положение усугубляется последними лихорадочными перестановками в СБУ и генпрокуратуре, а также череда острых конфликтов между военным командованием и администрацией Зеленского.

«Продолжая предоставлять Украине десятки миллиардов долларов в виде военной, экономической и прямой финансовой поддержки и поощряя своих союзников делать то же самое, администрация Байдена теперь снова сталкивается с давними опасениями по поводу пригодности Украины в качестве получателя огромных средств и вливаний американской помощи», – пишет AP.

По мнению издания, требование назначения независимого антикоррупционного прокурора и внедрения других мер по борьбе с коррупцией было одним из важнейших во время всех контактов американской администрации с украинскими властями до начала войны. Однако с тех пор ничего не изменилось.

Симферополь, Валентин Карамазов

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