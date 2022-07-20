Киев отказался от обещания Западу платить по долгам – Financial Times

Украина запросила у Запада отсрочки по платежам. Между тем, совсем недавно Киев обещал полностью и вовремя выполнять свои обязательства по долгам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники в международных финансовых организациях.

«Украина сегодня попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты внешнего долга. Таким образом, украинская власть хочет «сохранить наличные для затяжного конфликта с Россией», – сообщает издание.

«С начала полномасштабных боевых действий Украина настаивала на полном выполнении своих обязательств, чтобы сохранить доверие международных инвесторов и доступ к рынку, несмотря на давление со стороны некоторых официальных кредиторов с требованием отсрочить предоставление Киеву кредитов», – отмечает FT.

Симферополь, Валентин Карамазов

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