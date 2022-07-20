Власти Украины хотят на порядки больше денег, чем стране обещали в Лугано

Власти Украины заявили, что им нужно на порядки больше денег на восстановление страны, нежели им обещали в Лугано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале июля на Международной конференции по восстановлению экономики Украины в швейцарском городе Лугано Киев договорился о предоставлении кредита на 1,9 млрд долларов. Теперь в правительстве страны заявляют, что этого крайне мало.

«Эти 1,9 млрд – это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год от 30 до 100 млрд долларов», – цитирует «Укринформ» советника руководителя офиса президента Тимофея Милованова. Он уточнил, что только для поддержки макроэкономики требуется не менее 30 млрд долларов ежегодна. Аналогичная сумма необходима для поддержки армии.

Милованов добавил: чтобы стать действительно развитой экономической страной, Украине нужно более 750 млрд долларов.

Напомним, получить заявленные суммы Киев планирует за счет конфискованных российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это «фактически прямое воровство».

Киев, Платон Ефимчук

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