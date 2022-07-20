«Владелец заводов, газет, пароходов»: на Украине начали считать олигархов

На Украине начали считать олигархов.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году президент страны Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, запрещающий таким бизнесменам, в числе прочего, участвовать в «большой приватизации» и финансировать политические партии, а 29 июня издал указ о формировании реестра лиц, «подпадающих под признаки олигарха».

О том, что реестр готов, в середине июля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Правда, тогда он обошелся без подробностей. А сегодня сообщил: «В настоящее время под признаки олигархов, определенные законом, подпадают ориентировочно 86 человек».

Напомним, среди критериев, определяющих олигарха – собственные медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде.

В январе министр юстиции Украины Дмитрий Малюська заявил, что признакам «очевидного олигарха» отвечают только бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. За прошедшие полгода список существенно расширился.

Киев, Платон Ефимчук

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