Небольшие отели Крыма могут не дожить до конца сезона

Малые и средние отели Крыма рискуют не довести до конца текущий туристический сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму подвели итоги работы турсферы за прошедшие полгода. «С января по июнь в республику въехали 2,2 млн человек, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Нынешний турпоток на 32% ниже уровня аналогичного периода 2021 года, но это вообще был эксклюзивный год, тучный. А показатель этого года соответствует уровню 2019-го».

По словам главы Крыма, в июне в Крым приехали более 815 тысяч туристов, отели в среднем были заполнены на 50%.

Однако загрузка многих малых и средних мест размещения не превышает 30%. И не исключено, что им придется закрыться до конца сезона, так как работать по такой схеме нерентабельно, отмечают эксперты.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»