Свои люди: глава Крыма отдал бюджетные деньги компании депутата

Глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением № 1004-рг назначил единственного поставщика по государственным контрактам, предметом которых является закупка техники.

Большой заказ – без конкурса – получила компания ООО «Автодель ГАЗ», связанная с семьей депутата Госсовета Крыма Михаила Смолянова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специальная техника закупается для ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», хотя основным видом деятельности продавца является торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

Перечень включает пять экскаваторов-погрузчиков, три транспортных средства, оснащенных краном – манипулятором, и один самосвал. Общая сумма закупки – 96 млн 715 тыс руб.

Владельцами компании являются Юлия Смолянова (51%) и ООО «Автодель». Единственный владелец материнской компании – «Автодели» – является Михаил Смолянов – депутат крымского парламента с 2010 года. На сайте Госсовета Крыма на странице Смолянова указано: с 1993 года по настоящее время – президент группы компаний «Автодель».

Закупка техники проводится по заранее определенной цене. Стоимость самосвала (без указания марки и сацификаций) определена в 7 млн 750 тыс руб. Для сравнения: в 2017 году ООО «Автодель» победила в конкурсе, который проводило то же самое «Крымтеплокоммунэнерго», предложив поставить самосвал за 4 млн 440 тыс руб – на 4% ниже первоначальной цены.

Симферополь, Ольга Картошина

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