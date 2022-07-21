В Крыму снова эвакуируют суды

В Крыму снова эвакуируют суды: на этот раз сообщения о минировании поступили в три подразделения, расположенные в крымской столице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эвакуированы сотрудники, посетители и участники процессов из Верховного суда РК, а также Железнодорожного и Киевского районных судов. На месте работают правоохранители, проводятся необходимые мероприятия.

Напомним, предыдущая массовая эвакуация судов проводилась во вторник, 19 июля.

По мнению экспертов, столь частые ложные «атаки» веудтся из-за рубежа и направлены на притупление бдительности.

Симферополь, Олег Яковенко

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