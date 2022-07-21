Граждан Украины, ДНР и ЛНР собираются включить в российский нацпроект «Демография»

Граждан Украины, ДНР и ЛНР собираются включить в нацпроект «Демография» для поиска работы в России. Соответствующий документ разработан Министерством труда РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на получение новой профессии смогут имеющие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, а также подавшие заявление на получение российского гражданства.

В Госдуме заявляют, что новые претенденты на обучение за счет федерального бюджета конкуренцию российским безработным не составят, так как выделенные на программу деньги до сих пор не потрачены.

Обучиться новой профессии можно будет в Агентстве развития профессионального мастерства, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), а также в Томском государственном университете. Чтобы попасть в эту программу, необходимо обратиться в органы службы занятости.

Средняя стоимость обучения одного человека составляет 60 тыс рублей, в 2022 году на эти цели запланировано около 8,8 млрд рублей.

В текущем году обучить за счет бюджета планируется более 345 тыс человек, а в 2023 и 2024 – минимум по 125 тысяч ежегодно. «Планируется, что такой мерой поддержки воспользуются до 10 тыс граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, оформивших статус беженца или получивших временное убежище и начавших процесс получения гражданства», – цитируют представителей Минтруда «Известия».

При этом ожидается, что часть прошедших обучение зарегистрируется в качестве индивидуальных предпринимателей и начнет применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Отмечается, что для каждого региона определен свой набор курсов, исходя из востребованности на местном рынке труда.

Напомним, согласно официальным данным, за последние 5 месяцев границу с РФ пересекли более 2,6 млн вынужденных переселенцев с территории Украины, ДНР и ЛНР.

Москва, Игорь Юров

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