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Четверг, 21 июля 2022, 11:16 мск

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Зеленский лишил гражданства Коломойского и ещё двух евреев – укранские СМИ

Корбан (слева) и Коломойский. Фото: администрация Днепропетровска (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича и главу теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в администрации украинского президента сообщает издание «УНН»

Отмечается, что Зеленский уже подписал указы. Это подтвердили журналистам источники в правоохранительных органах, администрации президента и партии «Слуга народа». Сейчас журналисты ждут официального подтверждения этой информации.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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