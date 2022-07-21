Зеленский лишил гражданства Коломойского и ещё двух евреев – укранские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича и главу теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в администрации украинского президента сообщает издание «УНН»
Отмечается, что Зеленский уже подписал указы. Это подтвердили журналистам источники в правоохранительных органах, администрации президента и партии «Слуга народа». Сейчас журналисты ждут официального подтверждения этой информации.
Симферополь, Валентин Карамазов
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