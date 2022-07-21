«Этих людей для меня не существует» – Машков о коллегах, выступивших против СВО

Народный артист России Владимир Машков отказался давать подробный комментарий относительно критики некоторыми его коллегами по цеху специальной военной операции РФ в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно в ходе визита актёра в Донецк.
«Я не хочу о них разговаривать. Этих людей для меня нет, не существует», – сказал Машков местным журналистам.
На вопрос, какое пожелание у него есть к жителям Донбасса, артист ответил: «Живите, живите и знайте – мы вместе».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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