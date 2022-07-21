В Крыму снова прогнозируются сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня в течение суток ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду.
В ведомстве напоминают, что при таких погодных условиях велика вероятность аварий на дорогах, объектах ЖКХ и энергетики. Крымчанам и туристам рекомендуют не выходить в море и в горы, избегать подземных переходов, высоких деревьев, рекламных конструкций и дорожных знаков.
Уже сейчас дожди идут на ЮБК.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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