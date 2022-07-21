В Крыму назадачливый вор потерял все украденное

В Ялте мужчина решил поживиться за счет хозяев арендуемой жилплощади.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда срок аренды истек, жилец дисциплинированно освободили квартиру, а заодно и ее хозяев от их имущества. Мужчина унес с собой болгарку, перфоратор, шуруповерт и даже обои стоимостью 10 тысяч рублей. Инструменты и отделочные материалы он собрался продать, но бизнес не пошел: назадачливый вор забыл сумку с «уловом» в такси.
Теперь он объясняется со следователями, а другие сотрудники полиции ищут таксиста, уехавшего с «добором».
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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