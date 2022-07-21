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Четверг, 21 июля 2022, 16:31 мск

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Администрация Зеленского анонсирует «много сюрпризов», скорый «перелом в войне» и «освобождение территорий»

Ермак. Фото: администрация Зеленского

Киев не будет ждать затягивания боевых действий до зимы, а предпримет «решительные военные действия» для контрнаступления и «освобождения территорий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, Украине осталось только дождаться новых поставок западных вооружений и завершения обучения военнослужащих ВСУ в Британии.

«Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьёзно и готов делать всё для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», – пообещал Ермак.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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