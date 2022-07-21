СБУ возбудила дело против судьи ДНР, приговорившего британских наёмников

Служба безопасности Украины заочно открыла уголовное дело в отношении судьи Верховного суда ДНР, который приговорил к высшей мере наказания двух британцев и гражданина Марокко, воевавших в Донбассе на стороне киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

В СБУ повторили вслед за администрацией Зеленского, что приговорённые к смертной казни якобы не являлись наёмниками, а «законно служили» в рядах ВСУ.

«Этот псевдосуд нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, принимать непосредственное участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство», – утверждают в украинском силовом ведомстве.

«Подозреваемому» судье ДНР инкриминируют «нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц».

Симферополь, Валентин Карамазов

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