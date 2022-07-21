В Севастополе на кладбище устроили свалку строительного мусора

В Севастополе на кладбище устроили свалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане заявили, что на кладбище «Кальфа» в районе 5 км Балаклавского шоссе умерших хоронят в строительном мусоре. Их слова подтвердили видеосъемкой – осколки железобетонных плит, огромные булыжники и так далее.

Однако в департаменте заявили, что это не строительный мусор, а отходы хозяйственной деятельности учреждения: «На территорию кладбища 5-й км, Балаклавского шоссе не свозится строительный мусор, – заявили в учреждении. – На указанной в видеосюжете территории расположены остатки грунта и камней, периодически образуемых в ходе хозяйственной деятельности учреждения – извлеченных из грунта при подготовке могил, а также конструкции демонтированых намогильных сооружений при подзахоронении».

Однако в Севприроднадзоре это заявление опровергли: «Имеются признаки, в том числе, обломков строительных отходов – они вперемешку с грунтом, – цитирует пресс-службу ведомства «Новы Севастополь». – Можно верить своим глазам. Информацию направим в департамент городского хозяйства».

Кроме того, в Севприроднадзоре утверждают, что по результатам предыдущей инспекции обращались в МВД для установления нарушителей, но правоохранители их не зафиксировали.

Севастополь, Илья Пелехов

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