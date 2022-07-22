В Ялтинском горно-лесном заповеднике склад дорос до многоквартирного дома

Совет министров Крыма обнаружил жилье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ровно семь лет понадобилось поселку в заповеднике над Массандрой, чтобы значительно преобразиться.

21 июля 2015 года Совмин Крыма выдал распоряжение № 653 «О закреплении имущества». В нем, в частности, упоминался ГБУ Республики Крым

«Ялтинский горно-лесной природный заповедник». За ним на праве оперативного управления закреплялось недвижимое имущество. Гаражи, склады, уборная, нежилые помещения имели адрес: Ялта, пгт Советское, ул. Заповедная.

По закону, любая хозяйственная деятельность на территории заповедника запрещена. В Положении о Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, принятом правительством Крыма, о его функциях и задачах говорится: «популяризация среди трудящихся лесохозяйственных и лесотехнических знаний и привлечение к делу охраны лесов от лесонарушений и лесных пожаров», «обновление численности, сохранности генофонда редкостных и типичных растений и животных»…

Тем не менее ровно через семь лет, 20 июля 2022 года тот же Совмин принимает другое распоряжение.

И теперь «нежилое здание склада, литера «А» (по тому же адресу ул. Заповедная , 3А) оказывается уже «зданием, многоквартирным домом» площадью 228 кв м. На публичной кадастровой карте оно уже тоже значится многоквартирным домом, но там имеется приписка: «Технический план отсутствует, поэтому здание нельзя точно отобразить на карте». На спутниковом снимке – участок с номером 90:25:060701:771 – сплошной зеленый лесной массив. Можно предположить, что дом только собираются построить, но бюрократическая почва для него подготовлена.

Распоряжением №1044-р нежилые помещения площадью 131 кв м в заповеднике преобразились в «жилое помещение, квартира» площадью 50 кв м. «Сарай на 7 отделений» уменьшился с 72 кв м до 50, но опока остается «нежилым зданием».

Симферополь, Ольга Картошина

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