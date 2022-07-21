В ЛНР перестал работать Google

В Луганске перестал работать поисковик Google.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма, заявив, что сеть стала настоящим оружием в руках Запада: «Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют».

По словам Пасечника, луганчане обойдется и без Google, а когда компания исправится и начнет уважать людей, в ЛНР подумают, стоит ли ее возвращать.

И сегодня же Google на территории республики перестал грузиться: на странице появляется надпись, что время ожидания ответа от сайта превышено.

Луганск, Олег Яковенко

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