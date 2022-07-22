В Крыму на оборонном предприятии произошла утечка секретных данных

В Крыму возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны. Обвинение предъявлено сотруднику крымского предприятия, выполняющего гособоронзаказ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, в сентябре 2018 года мужчина, работающий на предприятии, занимающемся строительством малых ракетных кораблей, сообщил секретную информацию подчиненному, не имеющему к ней допуска.

По мнению спецслужб, подобная халатность создает потенциальный канал утечки секретных данных военно-промышленного комплекса. Мужчина свою вину признал.

Верховный суд Крыма учел, что утечка секретных данных не нанесла ущерба государственным интересам, и оштрафовал мужчину на 80 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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