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Пятница, 22 июля 2022, 13:24 мск

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В Крыму назначили седьмого министра здравоохранения

В Крыму появился новый министр здравоохранения – соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Александр Остапенко ушел в отставку 30 сентября 2021 года. 22 октября исполняющим обязанности министра назначили главврача Судакской городской больницы Константина Скорупского.

Новый руководитель республиканского минздрава провел в статусе и.о. 9 месяцев и сейчас официально утвержден на должность министра. Скорпиский стал седьмым главой ведомства в новой российской истории Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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