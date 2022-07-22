В Крыму назначили седьмого министра здравоохранения

В Крыму появился новый министр здравоохранения – соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Александр Остапенко ушел в отставку 30 сентября 2021 года. 22 октября исполняющим обязанности министра назначили главврача Судакской городской больницы Константина Скорупского.

Новый руководитель республиканского минздрава провел в статусе и.о. 9 месяцев и сейчас официально утвержден на должность министра. Скорпиский стал седьмым главой ведомства в новой российской истории Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

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