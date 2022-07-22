Украина отказалась подписывать прямое соглашение с РФ на вывоз зерна из Одессы

Украинская делегация прибыла в Турцию для подписания соглашения по вывозу зерна морскими судами. Однако Киев настоял на том, чтобы в завизированном Украиной документе не было подписи РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава администрации украинского президента Михаил Подоляк.
«Украина не будет подписывать прямое соглашение с Россией по разблокировке экспорта зерна. Наша страна подпишет договор с Турцией и ООН, зеркальный документ завизирует Россия», – сказал он.
Украинскую делегацию в Турции возглавляет министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он уже встретился с генсеком ООН Антониу Гуттеришем, который будет одним из подписантов соглашения.
От России «зеркальный документ» завизирует министр обороны РФ сергей Шойгу.
Симферополь, Иван Капустин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube