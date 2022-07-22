«Мощнейший резерв»: Украина бросит в летнее «стратегическое наступление» всех военных пенсионеров

Отставные украинские военные, прошедшие вместе с НАТО все горячие точки в составе миротворческих контингентов, – это «очень мощный резерв» для подддержки масштабного летнего наступления ВСУ на юге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

При этом оставленные российской армией сёла и города в Киевской, Черниговской и Сумской областях Маломуж считает «отвоёванными» украинскими войсками, как и пару посёлков в серой зоне на юге.

«Мы сейчас отвоёвываем отдельные города, отдельные сёла, но это задача позитивная, но не решает комплексную проблему. Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизируем очень много военнослужащих, тем более – запаса, с военным опытом. И не только в системе АТО – в «горячих точках», даже в Афганистане некоторые ребята сегодня работают – спецназы, это несколько десятков тысяч. Эта вся система обороны и безопасности должна быть задействована для проведения специальных операций наступательного характера», – приводит слова Маломужа «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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