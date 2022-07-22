«Это спецоперация MakZim!» – глава Совбеза Украины объяснил распродажу западного оружия происками Москвы

Распространение информации о контрабанде украинской стороной западного оружия инспирирована Кремлём, чтобы остановить поставки вооружений Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отметим, что в последние дни в европейских СМИ всё шире обсуждается тема контрабанды оружия с территории Украины по всему миру.

Накануне немецкое издание Tagesschau, ссылаясь на письмо Европола (Европейская полицейская служба) в Совет ЕС, написало, что Европол располагает данными, указывающими на случаи контрабанды оружия с территории Украины преступными группами. Аналогичная информация появилась в издании Der Spiegel.

«Государства – члены ЕС и оперативные партнеры сообщили о случаях, когда преступные сети действуют в регионе Евросоюза и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие», – цитирует издание фрагмент документа.

В Киеве сегодня попытались это опровергнуть и «перевести стрелки» на Россию.

В частности, глава Совбеза заявил, что ожидает «предметного разговора» с представителями Европола на тему фактов контрабанды оружия из Украины.

«Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании. Обращаю внимание, что публикация о «контрабанде оружия» в западных СМИ совпадает по времени с развёртыванием масштабной информационной спецоперации России «MakZim» по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставок оружия от союзников», – утверждает Данилов.

Между тем, украинские эксперты отмечают, что после официального заявления Европола о фактах контрабанды списывать всю информацию об этом на происки российской пропаганды будет крайне сложно.

Симферополь, Валентин Карамазов

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