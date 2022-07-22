В Херсонской области восстановили электроопоры, подорванные для блокады Крыма

В Херсонской области восстановили электроопоры, подорванные для организации энергоблокады Крыма. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 октября 2015 года была повреждена первая опора линии электропередач, снабжавшей полуостров украинским электричеством.

В ночь на 20 октября националисты пытались подорвать еще две опоры, а через сутки – четвертую. В итоге Крым остался без света.

Серьезные проблемы с электричеством на полуострове отмечались до конца декабря, пока из Краснодарского края не протянули две ветки энергомоста. Полностью дефицит электроэнергии ликвидировали весной 2016 года.

И вот теперь восстановлены подорванные почти 7 лет назад опоры.

«Мы поставили под рабочее напряжение линию Джанкой – Каховка, далее подключим линию Островская – Каховка. Тем самым восстановлены линии, поврежденные в 2015 году националистами на территории Украины, – заявил Шульгинов. – Создана техническая возможность подачи напряжения для электроснабжения потребителей, собственных нужд на территории Запорожской и Херсонской областей в случае форс-мажорных обстоятельств при деструктивных действиях Украины. Кроме того, создана техническая возможность для последующей синхронизации энергосистемы России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей».

Симферополь, Олег Яковенко

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