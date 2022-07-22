В Крыму изменился портрет основного покупателя недвижимости: если раньше квартиры, апартаменты и дома приобретали по большей части представители материковой России, то с конца февраля в роли основных покупателей выступают крымчане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние пять месяцев число покупателей из других регионов России, по оценке риелторов, снизилось в 2 раза.

По информации работающих на полуострове банков, сегодня доля крымчан в списке ипотечных заемщиков достигает 75%.

В целом, спрос значительно сократился, однако объемы строительства не снижаются.

«На сегодняшний день объем объектов в стройке на полуострове, где работают только местные компании, а не федеральные застройщики, составляет 620 тысяч квадратных метров – это примерно соответствует уровню 2021 года», – пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского.

При этом 69% новостроек относится к комфорт-классу, 29% – к бизнес-классу, 5% расценивается как премиум-жилье, еще 4% – как элитное. И только 3% приходится на недвижимость эконом-класса.

Стоит отметить и тот факт, объектов индивидуального жилищного строительства сдается гораздо больше, чем многоквартирных. Так, за первое полугодие 2022 года на индивидуальное жилье пришлось 383 тысячи квадратных метров из 400 тысяч «квадратов» общего ввода.

Симферополь, Лиана Макоба

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