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Суббота, 23 июля 2022, 09:00 мск

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В Анапе девять человек госпитализированы после посещения аквапарка

В Анапе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе Краснодарского края, в парке «Золотой пляж» произошел технический сбой оборудования. Это привело к увеличению концентрации хлора в воде.

Среди пострадавших пять детей и четверо взрослых. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и под наблюдением врачей.

В прокуратуре Краснодарского края считают, что пострадавшие могли отравиться парами хлора во время катания с горки. Пробы воды из бассейна отправлены на исследование в лабораторию Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Анапа, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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