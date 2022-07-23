В Анапе девять человек госпитализированы после посещения аквапарка

В Анапе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе Краснодарского края, в парке «Золотой пляж» произошел технический сбой оборудования. Это привело к увеличению концентрации хлора в воде.

Среди пострадавших пять детей и четверо взрослых. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и под наблюдением врачей.

В прокуратуре Краснодарского края считают, что пострадавшие могли отравиться парами хлора во время катания с горки. Пробы воды из бассейна отправлены на исследование в лабораторию Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Анапа, Лиана Макоба

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