В Анапе девять человек госпитализированы после посещения аквапарка

В Анапе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка.
Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе Краснодарского края, в парке «Золотой пляж» произошел технический сбой оборудования. Это привело к увеличению концентрации хлора в воде.
Среди пострадавших пять детей и четверо взрослых. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и под наблюдением врачей.
В прокуратуре Краснодарского края считают, что пострадавшие могли отравиться парами хлора во время катания с горки. Пробы воды из бассейна отправлены на исследование в лабораторию Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
Анапа, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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