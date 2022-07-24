Прощальное объятие: Джонсон засобирался к Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет совершить «прощальный визит» на Украину перед своим скорым уходом с должности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет британское издание Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии главы британского правительства.

«Джонсон чувствует груз ответственности за то, что был самым большим покровителем Владимира Зеленского», – заявил обеседник издания.

«Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает Зеленского. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», – добавил чиновник канцелярии.

Как известно, в пятницу у Джонсона состоялся телефонный разговор с украинским президентом. После этого, по словам источника, британский премьер принял решение в третий раз с начала конфликта посетить Киев и «обняться со своим украинским другом».

Симферополь, Валентин Карамазов

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