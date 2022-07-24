Минобороны Польши объявило границу с Белоруссией «польско-российской»

Варшава инициировала создание «сильнейших сухопутных войск среди государств-членов НАТО в Европе», чтобы Россия «испугалась и даже не думала готовиться к нападению на Польшу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью изданию Sieci заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, власти страны придерживаются мнения, что Россия «побоится ударить сильного», а потому польское войско должно быть настолько «многочисленным и мощным», чтобы само его существование «отпугнуло потенциального агрессора».

«Кремлевские властители не будут бить по сильным. Они атакуют, только когда видят слабость. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе, в конце концов, бить не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически, в военном плане, – со стороны Беларуси», – вещал польский министр.

Ранее глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении властей увеличить численность армии более чем в 2,5 раза – со 150 тысяч до 400 тысяч человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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