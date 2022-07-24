МВД Украины определилось, кого хватать и отправлять на фронт в первую очередь

Украинцы, нарушающие комендантский час, станут первыми кандидатами, подпадающими под мобилизацию. В основном, это молодые люди – любители увеселительных ночных заведений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин.

По его словам, центры комплектования ВСУ будут набирать военнослужащих на передовую, впервую очередь, из этой категории граждан.

«Это не значит, что они будут призваны в ряды ВСУ уже сегодня. Но когда завтра встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь», – подчеркнул Енин.

Он отметил, что у полиции налажено плотное сотрудничество с центрами комплектования. Кроме того, по его мнению, нет ничего плохого в повсеместном вручении повесток на блокпостах и на улицах, поскольку служба в армии «является обязанностью украинских граждан».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»