Москва смогла «трижды обхитрить Запад» за последние пару недель.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель киевского Центра оборонных стратегий, украинский дипломат Александр Хара.

По его словам, это «принуждение к нарушению режима санкций» Канадой и Германией из-за турбины Сименс, «провоцирование роста цен» на российское продовольствие и удобрения за счёт кризиса вокруг вывоза украинского зерна и подведение под исключение из списка ограничительных мер российских банков, задействованных в торговле зерном.

«Россия уже достигла трёх тактических побед. Первая – это было то, что немцы шантажировали канадцев, и те передали турбину «Сименс» для «Северного потока-1». Канадцы нарушили санкционный режим, саму идею санкций в отношении РФ. Несмотря на то, что эта турбина ничего не решает, не является причиной уменьшения газа в европейском направлении. В некоторых случаях, как Польша и Болгария, они вообще с марта не получают газ, несмотря на контракт, который у них есть.

Второй факт – вспоминаю соглашение по вывозу украинского зерна, которое является частью сделки с россиянами, по российскому зерну и удобрениям. С самого начала ни США, ни ЕС не вводили в этой части никаких санкций в отношении России и тех, кто экспортирует зерно и удобрения. Русские использовали санкции как страшилку в качестве пояснения причины того продовольственного кризиса. С начала года 48% – рост цены на зерно, и во всех странах мира, включая ту же самую Германию, подорожали хлеб и (хлебобулочные – ред.) изделия», – рассуждал дипломат.

«И третье – Россия одержала победу в том смысле, что исключила из списков некоторые банки, финансовые институции, которые задействованы в торговле зерном. Кстати, чего в этих соглашениях и нет, но мне кажется, что оно там между строк прописано, это – возможность России продавать украинское зерно», – приводит слова Хары «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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