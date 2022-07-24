Главы европейских стран попали в русофобскую ловушку – украинский политолог

Руководители ведущих стран Европы переиграли сами себя в санкционной войне против РФ. В наступающем масштабном кризисе население ЕС спросит с них не за русофобию, а за то, что они не учли всех тяжёлых последствий противостояния с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«В Европе этот вопрос кризиса трансформируется не вопрос, почему вы не торгуете с Москвой. Он трансформируется в вопрос: «Почему за эти годы вы Джонсон, вы, Драги, вы, Шольц, вы, Макрон, не подготовились?». «Почему нет хранилищ, почему нет альтернативных контрактов, что это за дикость с «зеленым переходом», не просчитанное до конца? Кто виноват?». Вот так в Европе трансформируется этот вопрос в основном.

Отсутствие российского газа на европейском рынке будет вести к росту его цены. Он физически, скорее всего, будет, но будет рост его цены, потому что придется поставлять более дорогой. Норвежский и сжиженный из Катара, США, Алжира, Азербайджана, есть механизмы, но цена на него вырастет. Вместе с тем, вырастет и социальный вопрос на справедливость, за ответственность к своим политикам, которые не смогли предвидеть, обеспечить, защитить, и все остальное», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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