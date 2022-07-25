В Крым снова пришел грозовой фронт с сильными ливнями

В Крыму снова ожидаются ливни, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня днем и до конца суток, а также 26 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквалистый ветер.

В связи с погодными условиями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Крымчан и туристов просят воздержаться от походов в лес и горы, не выходить в море и внутренние водоемы, не приближаться к краю набережных и берегоукрепительным сооружениям, избегать рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев.

Отметим, что грозовой фронт уже подошел к северо-западному побережью полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

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