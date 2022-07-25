В Крыму отправили в колонию женщину, воровавшую грязь

В Крыму осудили бывшую сотрудница одного из унитарных госпредприятий: женщина продавала «на сторону» грязь Сакского лечебного озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, в ГУП женщина отвечала за учет материальных ценностей. И в числе прочего занималась приемом целебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера. Но часть ценного природного ресурса на бухгалтерский учет не ставила, а передавала индивидуальному предпринимателю, торгующему косметическими средствами. Всего таким образом удалось «увести» более 5,6 тысячи упаковок готовой продукции на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Сакский районный суд признал женщину виновной по статье 160 УК РФ «Растрата с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупном размере» и приговорил к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она также обязана возместить ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей. Кстати, вину подсудимая не признала.

Саки, Олег Яковенко

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