Во Львовской области окончательно ликвидировали русский язык в последних трёх школах

Во Львовской области с нового учебного года не останется ни одного класса с русским языком обучения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил советник главы львовской областной администрации Олег Радык.

«Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. В трёх школах в прошлом году были третьи и четвёртые классы с русским языком обучения. Они ликвидируются», – объявил чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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