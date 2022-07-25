В Киеве собрались «биться с Россией десятилетиями»

Никакие поставки вооружений не помогут Украине одолеть Россию, пока не будет перестроена вся государственно-политическая, военная и экономическая структура «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил объявленный в розыск в РФ за призывы к расправам над российскими журналистами украинский политолог Юрий Романенко.

«Мы должны реалистично смотреть на проблему и на то, что мы с Россией будем биться на протяжении десятилетий, соответственно, таким же образом выстраивать свою экономическую политику, военную политику, государственную политику и радикально перестраивать государство, а не находиться в позиции розовых пони, которые колеблются, каждый день зависят от поставок», – подчеркнул он.

«Новость пришла – и появление четырех «Хаймарсов» рассматривается чуть ли не как магическое оружие, которое изменит ход войны здесь и сейчас. Это не так, даже 100 «Хаймарсов»... Конечно, существенно они могут повлиять на ситуацию на фронте, но все равно они не изменят того факта, что ключевым фактором в этой войне являются люди, которые должны быть конкретно организованы, конкретно экипированы, конкретно накормлены, доставлены и так далее, и так далее. В этом плане Украине еще огромная работа предстоит в модернизации своей экономики под нужды войны, под нужды конфликта долгосрочного», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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