Крымские города не могут похвастаться высоким IQ

Симферополь оказался в конце списка крупных городов по уровню цифровизации городского хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минстрой России опубликовал рейтинг индекса IQ городов по итогам 2021 года.

Оценка производилась по 47 показателям, разделенным на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

Столица Крыма получила всего 22,68 балла и оказалась на 60 месте из 63 в категории «Крупные города» (население от 250 тысячи до 1 млн человек). Севастополь за год поднялся более чем на 20 позиций – с 47 на 23 место, результат города – 59,34 балла.

Большие города Крыма (население от 100 тысяч до 250 тысяч человек) тоже не могут похвастаться IQ: Евпатория получила 47,31 балла и расположилась на 62 месте в этой категории, Керчь с показателем 33,98 – на 82 месте из 94.

Больше всего баллов из крымских городов набрала Ялта – с этим результатом она заняла 10 место вы категории «Административные центры».

Симферополь, Лиана Макоба

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