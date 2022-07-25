«Приближается критический момент для Украины» – Климкин испугался отмены санкций

Европа пока ещё не обсуждает всерьёз возможность отмены большинства антироссийских санкций, однако на фоне тяжёлого кризиса в ЕС разговоры о частичных изменениях подхода в экономических действиях против Москвы – уже идут вовсю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким тревожным заявлением выступил в Киеве бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, подобная тенденция, если её срочно не остановить, может вскоре привести к обрушению санкционного режима против РФ.

«Я вижу начало сложной торговли, сложного разговора ЕС с Россией. Пока что это не уступки, тем не менее, поиск баланса по тем позициям, которые являются максимально ощутимыми и критическими. Меня беспокоит, что от этого может быть движение в сторону попыток с Россией посмотреть на определенную будущую реальность.

Что касается турбины – мы прекрасно понимаем, что Германия пока что не выживает без российского газа, и там раскручивается история о том, что будет холодно зимой, что есть инфляция, что это всё мешает, давайте куда-то двигаться. И меня очень беспокоят эти настроения в Германии и бешеная кампания, которая там развернута», – сетовал экс-министр.

«Поэтому я пока не вижу каких-то серьезных уступок, но вижу начало разговора с Россией. И очень важно не допустить, чтобы это пошло в неправильную сторону. Сейчас, если хотите, еще не момент истины, но уже приближается критический момент. Чтобы мы не начали обсуждать, какие санкции могут остаться, какие не могут – и так далее. Этот разговор вообще очень опасен, если он начнется», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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