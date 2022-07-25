Стоимость жилья в Крыму выросла на четверть

Стоимость квадратного метра в крымских новостройках за последние полгода выросла на 23%: усредненная цена составляет около 128 тысяч рублей за «квадрат».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в курортных городах жилье дорожает не так стремительно, но лишь потому, что ценник и так высок. Например, в Ялте средняя цена лота составляет 13,3 млн рублей, а в Судаке – 11,8 млн. Для сравнения аналогичный показатель в столице РК равен 7,8 млн.

В целом, в курортных городах «квадрат» первичного жилья подорожал на 5,1% и стоит в среднем 179 тысяч рублей.

На вторичном рынке число сделок в первом полугодии сократилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На рынке нарастает дисбаланс между растущим предложением – с февраля по июль количество продаваемых квартир выросло на 15% – и снижающимся платежеспособным спросом – падение составило 45% к февралю.

«Но продавцы, несмотря ни на что, планируют продать свои объекты дороже и надеются на скорое урегулирование ситуации. Они все еще не готовы делать скидки, процент торга в Крыму находится на уровне среднероссийских значений 4,5% -5% от начальной цены предложения, – цитирует РИА «Новости» ведущего аналитика федеральной компании «Этажи», работающей на вторичном рынке Крыма, Александра Иванова. – А покупатели, наоборот, рассчитывают на существенный дисконт в нынешних условиях».

Усложняет ситуацию и то, что на вторичном рынке жилья в Крыму до сих пор часто возникают проблемы с документами.

Симферополь, Лиана Макоба

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