По доле среднего класса Крым оказался среди беднейших регионов России

Крым и Севастополь оказались в конце списка российских регионов по доле среднего класса. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исследовании был применен исключительно доходный метод, то есть средним классом признаются семьи, где трудовые доходы находятся на уровне, позволяющем иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуск и формировать накопления, при этом для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Для целей исследования, доля среднего класса оценивалась на основе модельных бюджетов семей, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Оказалось, что в среднем по России к среднему классу можно отнести 11,5% семей. А вот в Крыму этот показатель гораздо меньше.

Так, Республика Крым оказалась на 74 месте из 85 – под признаки среднего класса здесь подпадает только 4,6% семей. В Севастополе и того меньше – 4%. Город расположился на 77%.

Симферополь, Лиана Макоба

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