В Крыму задержали преступника-гурмана

Житель Крыма повадился ходить на «охоту» в супермаркеты Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина отдавал предпочтение только дорогим продуктам – элитному алкоголю, особенным закускам. За товары не платил. Промышлял он подобным образом, пока в одном из магазинов его не запечатлели камеры видеонаблюдения. К этому моменту 30-летний гурман обнес несколько магазинов на общую сумму свыше 37 тысяч рублей.

Мужчину задержали, но украденного у него не нашли. Крымчанин заявил, что всю добычу съел.

Возбуждено несколько уголовных дел по части 1 статьи 158 УК РФ – кража.

Симферополь, Лиана Макоба

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