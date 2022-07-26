Севастопольцев просят доставать протухшие продукты из мусорных ведер и отправлять в службу доставки

В Севастополе служба доставки просит клиентов доставать протухшие продукты из мусорных ведер – другим способом подтвердить факт некачественного товара невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители города заказали через службу доставки пирожное «Наполеон». За десерт отдали 170 рублей, но удовольствия не получили – вкус оказался отвратительным. Пирожное отправили в мусорное ведро, туда же собирались бросить и упаковку, но взгляд случайно зацепился за дату производства. Оказалось, курьер привез просроченный продукт.

Севастопольцы потребовали у службы доставки объяснений. В фирме от ответственности увиливать не стали и изъявили готовность вернуть деньги. Но только после того, как прогорклое пирожное вернут на базу. Клиенты уточнили, что товар «в мусорке лежит». Сотрудники службы попросили его достать. Горожан эта просьба возмутила настолько, что они отказались от возврата денег: «Мне в мусорке за 170 р поковыряться? – приводит «Mash на волне» ответ севастопольца. – не надо, оставьте себе»».

Обсуждая историю в соцсетях, одни недоумевают, почему люди не могли достать пирожное из собственного мусора, а другие – зачем нужно возвращать продукт: «На пирожном срок выбит или какая цель доставать? Они его сами пробовать будут, чтобы убедиться? Есть упаковка с просроченной датой, этого достаточно», – комментируют севастопольцы.

Севастополь, Олег Яковенко

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