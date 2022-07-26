Совет министров Крыма принял около 2 млн литров вина

Имущество Республики Крым пополнилось миллионами литров вина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет министров РК принял в республиканскую собственность продукцию, хранящуюся на территории цехов «Завода марочных вин «Коктебель». Речь идет о 176 тыс 500 бутылках вина и 1,68 млн литров вина в бочках.

Вся эта продукция находилась в энотеке завода еще до 2014 года и после перехода Крыма под юрисдикцию России была национализирована и объявлена собственностью РК.

Самые выдержанные экземпляры коллекции – «Портвейн белый» 1962 года и «Мадера» 1964-65 годов: несколько бутылок этих вин ООО «КД Коктебель», определенное как ответственный хранитель энотеки, пыталось оприходовать по собственному усмотрению, несмотря на то, что на все имущество предприятия был наложен судебный арест.

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма через суд получило право на всю коктебельскую коллекцию вин, и теперь это имущество закреплено в собственности республики.

Среди редких бутылочных экземпляров «Портвейна белый» 1969, 1973 и 1990 годов, «Мускат» 1974 года, «Пино гри десертное» 1994 года и «Алиготе» 1995 года.

Самое выдержанное вино в бочках – «Портвейна белый» 1990 года.

В ближайшее время минимущества РК должно начать экспертизу полученного вина.

Симферополь, Лиана Макоба

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