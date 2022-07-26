Ливни, грозы, смерчи: на Кубани вновь ожидается шторм

На Кубани вновь объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС Краснодарского каря, сегодня до конца суток и 27 июля в регионе сохранится комплекс неблагоприятных метеоявлений.

Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании грозой, град и шквалистый ветер. В том числе, ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду прогнозируются в Сочи.

На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. Над Черным морем, на участке Анапа – Веселое, не исключено формирования смерчей.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки осадки регистрировались в Северском районе – 39 мм (за 4 часа), Краснодаре и Тимашевскиом районе – 5 мм, Армавире – 4 мм. В районе Геленджика сегодня утром зафиксировано образование смерчей над морем без выхода на сушу и кратковременные осадки.

Жителям региона и туристам МЧС России рекомендует следить за сообщениями об изменении метеообстановки, проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности. При непогоде и сильном ветре следует ограничить выход из зданий и не приближаться к водным объектам.

Автомобилистам не рекомендуется оставлять транспортные средства на склонах и дорогах без ливневой канализации.

Отметим, что штормовое предупреждение действует и в соседнем Крыму. В данный момент дожди идут в районе Керченского полуострова, Тамани и Новороссийска.

Сочи, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»