Жительница Севастополя дважды продала одну и ту же землю

Жительница Севастополя дважды продала один и тот же земельный участок и заработала на этом уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в 2010 году женщина продала свой земельный участок, однако новый владелец право собственности на него должным образом не зарегистрировал.

Зимой 2021 года к женщине обратился ее знакомый, выразив желание купить этот земельный участок. Дама решила не признаваться, что участок уже продан, а сообщила об утрате правоустанавливающих документов. Знакомого этого не смутило, и он выкупил землю за 2 млн рублей.

«В результате преступных действий женщины был причинен материальный ущерб собственнику земельного участка в размере более 4 млн рублей, а покупателю – в размере 2 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

Теперь предприимчивая дама стала фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Олег Яковенко

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