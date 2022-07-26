Украина запросила у США «газовый ленд-лиз»

Украина не сможет «стабильно пройти отопительный сезон», если не найдёт источники регулярной поставки газа в достаточном для страны количестве. Киев обратиля к США с просьбой открыть Украине «газовый ленд-лиз» по аналогии с оружейным ленд-лизом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил премьер-министр «Незалежной» Денис Шмыгаль.

По его словам, предстоящая зима будет «самой сложной в истории Украины». Поэтому необходимо искать «все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям».

Что именно подразумевает «газовый ленд-лиз», и понадобится ли для его утверждения решение конгресса США, Шмыгаль не уточнил.

Симферополь, Валентин Карамазов

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