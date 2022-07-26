В Крыму начали возвращать ковидные ограничения

В медицинских организациях Крыма возобновлен строгий противоэпидемический режим – это связано с новым ростом заболеваемости коронавирусом.

«Главным врачам поручено усилить контроль за обеспечением термометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В обязательном порядке должно быть организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания», – сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Кроме того, в целях профилактики и сохранения здоровья гражданам, относящимся к группе риска по заболеванию COVID-19, рекомендуется использовать маски и антисептические средства при нахождении в общественных местах.

В минздраве напоминают и о необходимости проходить антиковидную ревакцинацию с периодичностью раз в полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум заболеваемости коронавирусом в рамках волны «омикрон» был зафиксирован 20 июня – 13 человек за день. Сейчас суточные показатели вернулись к уровню конца апреля – начал мая. Например, 25 июля зафиксировано 59 новых случаев. Смертность пока держится на минимальном уровне – от 0 до 2 человек в сутки. Напомним, в ноябре – декабре минувшего года ежедневно фиксировалось более 20 летальных исходов.

Симферополь, Лиана Макоба

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