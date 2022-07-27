У берегов Севастополя исчезли мужчина и ребенок

В море у берегов Севастополя исчезли мужчина и ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую субботу, около 3 часов дня, на пляже «Царское Село» мужчина с мальчиком 5 – 6 лет взяли на прокат сап-борд.

«Им выдали доску, весло и жилет, и посетители ушли в море, – пишет telegram-канал Shot, – после этого их больше никто не видел».

Хозяин проката обратился в полицию. Поисковая группа спасателей МЧС обследовала прибрежную акваторию, но следов пропавших не обнаружила. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Севастополь, Олег Яковенко

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